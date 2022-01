2.704 Corona-Neuinfektionen sind in den zurückliegenden sieben Tagen seit Dienstag, 25. Januar, in Märkisch-Oderland festgestellt worden. 551 Corona-Positive davon alleine am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz schnellt damit auf einen neuen Rekordwert von 1371,2. Am Dienstag vor einer Woche, 18. Januar, lag der Wert noch bei 647,1. Seit 89 Tagen liegt die Inzidenz damit über einem Wert von 100.

Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, ist das Infektionsniveau vor allem in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie in Schulen und Kitas nach wie vor hoch. 17 Pflegeeinrichtungen melden Covid-19-Fälle und an 19 Schulen vor allem im Raum Strausberg und im Speckgürtel sowie elf Kindergärten melden Neuinfektionen mit Corona.

Mehr Frauen als Männer infiziert

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Märkisch-Oderland 20.683 Menschen mit Corona infiziert, davon 10.818 Frauen und 9.713 Männer. Bei den Altersgruppen verteilt sich das wie folgt: Kinder bis zu vier Jahren haben sich bisher 559 infiziert, bei den 5- bis 14-Jährige waren es 3661. In der Altersgruppe 15 bis 34 gab es bisher 4235 Infektionen und die meisten Ansteckungen wurden bei den 35- bis 59-Jährigen registriert: 8382. Im Alter von 60 bis 79 Jahren gab es 2613 Fälle und bei den über 80-Jährigen 1229. In der Gruppe der Ältesten gab es die meisten Todesfälle. Von den 351 Menschen, die in MOL mit oder an Covid19 gestorben sind waren 253 über 80 Jahre alt, 39 zwischen 60 und 79 Jahren und neun in einem Alter zwischen 35 und 59 Jahren.

In den Krankenhäusern im Landkreis werden derzeit 18 Covid19-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Die Krankenhäuser selbst melden auch 17 Corona-Infizierte beim Personal.

Orte und Termine für Tests und Impfungen

Wer einen PCR-Test machen möchte, hat derzeit im ecolog-Testzentrum in Strausberg sowie in den Teststationen in Bad Freienwalde und Seelow dazu die Möglichkeit. Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, kann sich an seinen Hausarzt wenden. Das Krankenhaus in Strausberg bietet zudem Impftage am 27. und 28. Januar an, beim Pflegetraum in Strausberg sind Impfungen am 25. und 28. Januar sowie am 3., 15., 18., 22. und 26. Februar möglich. In der Immanuel Klinik in Buckow wird am 27. Januar sowie am 1. und 3. Februar gegen Corona geimpft, beim DRK im Restaurant und Café Olivio am 27. und 29. Januar und in Wriezen, Gartenstraße 9, am 28. Januar.