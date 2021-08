In der zurückliegenden ersten August-Woche hat Märkisch-Oderland die Marke von 7.000 geknackt – seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich im Landkreis insgesamt 7.028 Menschen mit dem Virus infiziert. Zuletzt sind am Montag vier Neuinfektionen festgestellt worden. Insgesamt waren es an den zurückliegenden sieben Tagen 29 neue Fälle, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit.

Inzidenz in den Berliner Randbezirken deu...