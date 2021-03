Auch der Geschäftsführer der Rüdersdorfer Museums- und Kultur GmbH leistet seinen Anteil, dass die Firma in Corona-Zeiten Ausgaben sparen kann. Wie das Gros der Beschäftigten habe er auch sich selbst in Kurzarbeit gesetzt, berichtet Frank Schaal, der die Geschicke seit einem Jahr lenkt. Er spricht aktuell von einer schwierigen Lage, kann aber auch gute Nachrichten verkünden.

Zum Beispiel die, dass die Liquidität des Unternehmens trotz aller Widrigkeiten gesichert, also noch Geld auf dem Konto sei. Dazu beigetragen hätten auch die Einnahmen aus der Vermietung von Teilen des Museumsparks als Veranstaltungsfläche im vergangenen Jahr wie die Konzerte mit „Elektro-Musik“. „Das hilft uns jetzt“, sagte er, wohl wissend, dass es auch einige Probleme gegeben hatte. Allerdings hatte die GmbH reagiert und Vertragsgestaltung und Kontrollen angepasst. Zudem gebe es Einnahmen durch die Vermietung bestimmter Bereiche im Park für Filme und Fotoaufnahmen.

Kulturhaus bleibt Sorgenkind

Für das Kulturhaus gibt es wie bereits 2020 schlechte Aussichten. Es ist weiterhin geschlossen und er rechnet mit „extrem wenig Veranstaltungen“ dort, wenn es überhaupt welche geben werde. Und außerdem steht ja die Sanierung bevor.

Dennoch seien im Moment „über 80 Projekte in Arbeit“, berichtet Schaal und bringt seine Kollegen Jörg Sommer und Mario Clauhs ins Spiel. Man habe ja den Museumspark mit seinen 17 Hektar und dort „einige Möglichkeiten“. Der Park ist mit begrenzter Besucherzahl seit einigen Wochen wieder geöffnet. Zudem habe man Erfahrungen mit corona-konformen Veranstaltungen sammeln können. Er nannte beispielsweise das Familienfest am 3. Oktober, und auch die Kulturzeit-Reihe soll es 2021 wieder geben.

Viele Anfragen, aber noch keine Verträge

Es gebe zudem eine ganze Menge an Anfragen von extern Partnern, aber bislang sei wegen der unklaren Entwicklung nichts unterschrieben. Schaal sprach von „massiven Umsatzeinbrüchen“ bei Kulturveranstaltungen. Er hoffe jedenfalls, unter anderem das Bergfest wieder ausrichten zu können und auch das Wasserfest, für das er einen anderen Standort im Auge hat.

Investition Bergschreiberamt in Rüdersdorf ist fast fertig. Rüdersdorf In Kürze wird die GmbH wohl die Heinitzstraße 11 übernehmen, das frühere kurfürstliche Bergschreiberamt, das in den vergangenen Jahren saniert worden ist.

Er habe von der Gemeinde einen Vertragsentwurf bekommen, der die Bewirtschaftung des neuen Hafens umfasst, aber es gebe noch einigen Klärungsbedarf, sagt Schaal. Klar sei, dass es in der Heinitzstraße 11 eine Ausstellung geben werde, und auch Räume zur Vermietung seien vorgesehen. Gastronomie werde allerdings entgegen anderen Plänen vorerst nicht einziehen. Man könne für die Vermietung aber externe Caterer organisieren.

Kalkscheune geht in eigene Regie

Die Kalkscheune will die GmbH nun doch in eigene Regie nehmen. Auf die Ausschreibung aller drei Gastronomieeinheiten habe es keine einzige Bewerbung sondern lediglich zwei Anrufe gegeben, berichtete der Geschäftsführer. Dabei habe man bundesweit auf mehreren Kanälen gesucht und aus seiner Sicht marktübliche Preise angesetzt, betonte er. Also gehe man die Bewirtschaftung selbst an. Derzeit werde erst einmal der Küchenbereich erneuert. Groß gekocht werden soll indes im Haus nicht mehr.

Die Kalkscheune im Museumspark Rüdersdorf. Das Gebäude geht in Regie der GmbH.

© Foto: Uwe Spranger

Für Anfang April kündigte Schaal die Eröffnung der neuen Ausstellung im Torell-Haus an, und auch der Bergbaulehrpfad sei inzwischen fertig konzipiert. In den nächsten Tagen gebe es ein Treffen mit Verantwortlichen von Cemex – das Unternehmen unterstützt finanziell – und auch mit dem Bergbauverein werde kooperiert.

Schau zur Geschichte der Zementproduktuion

Überdies habe er Förderung für „die Ertüchtigung“ der Heinitzstraße 45 beantragt. In dem Gebäude soll später die Geschichte der Zementproduktion in Rüdersdorf gezeigt werden. Sofern Geld komme, und dafür sehe er gute Aussichten, könnten auch mehrere alte Modelle aufgearbeitet werden, blickte er nach vorn.

Er sehe insgesamt „verhalten optimistisch“ in die Zukunft, formulierte er, zumal der Internetauftritt umgestaltet worden sei und man in den Kanälen der sozialen Medien inzwischen „gut unterwegs“ sei. „Wenn die Außenveranstaltungen einigermaßen gut laufen, ist Licht am Ende des Tunnels.“

Mehr zu Corona und den Folgen in Brandenburg und Berlin gibt es auf unserer Themenseite.