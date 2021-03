Das Altenwohn- und Pflegeheim Günter-Schäfer-Haus in Neuenhagen ist im vorigen Dezember in die Schlagzeilen geraten. Mehrere Bewohner und Mitarbeiter hatten sich mit dem Coronavirus infiziert, es gab Todesopfer. Die Einrichtung wird von der Mathilde-Zimmer-Stiftung betrieben, die zudem in Berlin, ...