Wird in Märkisch-Oderland der Alltag im Juni wieder etwas normaler? So wie vor der vergangenen Corona-Welle? Die sinkenden Corona-Zahlen lassen hoffen. Am Dienstag vermeldete die Kreisverwaltung nur zwei Neuinfektionen, die am Vortag entdeckt worden sind. Die Inzidenz für Märkisch-Oderland sinkt ...