Die Corona-Infektionszahlen sind so hoch wie nie. In Märkisch-Oderland gibt es vor allem in Schulen viele Neuinfektionen. 24 Einrichtungen sind bislang betroffen.

Ausgerechnet in dieser Phase stand Anfang dieser Woche in Strausberg die Vorstadt-Grundschule ohne Selbsttests für die Schüler da, was ...