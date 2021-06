Die Corona-Lage in Märkisch-Oderland entspannt sich zusehends. Laut der aktuellen Statistik des Landkreises gibt es derzeit sieben Kommunen im Landkreis, in denen in den zurückliegenden 14 Tagen kein Corona-Infizierter mehr nachgewiesen wurde. Dabei handelt es sich um die Ämter Neuhardenberg, M...