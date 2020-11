Alarmierende Zuwächse der Corona-Zahlen meldet der Lagebericht des Gesundheitsamtes vom Montag: Seit dem 20. November sind 130 PCR-Tests positiv ausgefallen. Vier Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, an einem Wochenende so viel wie in der gesamten ersten Welle. Die Gesamtzahl der...