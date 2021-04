Die Corona-Lage im Landkreis hat sich am Freitag im Vergleich zum Vortag nur wenig verändert. Wie der Krisenstab beim Gesundheitsamt Märkisch-Oderland in seinem jüngsten Bericht übermittelt, sind aktuell 444 Personen an Covid-19 erkrankt und 862 befinden sich in Quarantäne. Für den Vortag wurd...