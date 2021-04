Nach der Verschärfung der Corona-Eindämmungsverordnung durch das Brandenburger Kabinett gibt es bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen in kreisfreien Städten und Landkreisen unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen. Mit dem Hund rausgehen, ist aber in Ordnung. (Symbolbild) © Foto: Soeren Stache/dpa