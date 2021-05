Die Corona-Lage in Märkisch-Oderland entspannt sich etwas. Seit Dienstag gilt aufgrund der rückläufigen Fallzahlen die Bundesnotbremse für den Landkreis nicht mehr. Viele Einwohner haben trotzdem Nachfragen, was erlaubt ist und was nicht. Allein am Montag wurde das Bürgertelefon des Kreises 155...