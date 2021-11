Jetzt soll es auf einmal doch ganz schnell gehen. Wer sich gegen Covid-19 impfen lassen möchte, sei es zur Auffrischung oder zum ersten Mal, kann das aktuell nicht bei Impfaktionen oder in speziell eröffneten Zentren tun. Stattdessen impfen die niedergelassenen Ärzte. Welche das im Landkreis Märkisch-Oderland sind, hat die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg auf ihrer Internetseite brandenburg-impft.de veröffentlicht. Allein in Strausberg werden 18 Praxen aufgelistet, die die Impfung durchführen. In Rüdersdorf sind es beispielsweise elf und in Neuenhagen acht Ärztinnen und Ärzte, die eine Impfung anbieten. Zur Vereinbarung eines Impftermins wird kein Vermittlungscode benötigt.