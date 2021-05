Dem Deutschlandtrend folgend sinkt auch in Märkisch-Oderland die Zahl neuer Corona-Infektionen. Meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Freitag noch 31 Neuinfektionen, waren es am Sonnabend 21, die mittels PCR-Test ermittelt wurden. Somit stieg die Anzahl der seit Pandemiebeginn positiv auf ...