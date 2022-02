Die Gefahr, sich in Märkisch-Oderland mit dem Corona-Virus anzustecken, ist wieder gewachsen. Laut dem aktuellen Lagebericht des Landkreises hat Märkisch-Oderland mittlerweile eine Inzidenz von 2000,6 erreicht – in Brandenburg ist das aktuell der Höchstwert. Cottbus hat mit 889,6 in Brandenburg den geringsten Wert. Bundesweit gesehen rangiert Märkisch-Oderland bereits auf Platz 15. Die höchste Inzidenz ist aber nicht mehr so weit entfernt: Der Landkreis Starnberg in Bayern bringt es auf 2847,5.

Fast 4000 Neuinfektionen in einer Woche in MOL

So hohe Infektionszahlen wie derzeit musste der Landkreis noch nie vermelden. In den seit Dienstag zurückliegenden sieben Tagen haben sich insgesamt 3945 Einwohner neu mit Corona infiziert, davon wurden allein am Montag 1480 bei Tests festgestellt. Die Zahl aller seit Ausbruch Infizierten in MOL schnellt damit auf 24.897. An Covid-19 oder in Zusammenhang mit der Krankheit sind im Landkreis mittlerweile 352 Menschen verstorben, davon 194 Männer und 158. Von ihnen waren 253 älter als 80 Jahre, unter den 35- bis 59-Jährigen gab es neun Tote. Jüngere Opfer gab es laut Statistik bisher nicht.

Von Corona-Fällen sind derzeit in der Region auch 14 medizinische und pflegerische Einrichtungen betroffen. Neuinfektionen sind auch in den drei Gemeinschaftsunterkünften nachgewiesen worden. Wie die Lage an den Schulen und Kitas sowie im Hort ist, dazu trifft der Landkreis keine Aussage mehr. Das liegt aber nicht an den Winterferien. Zur Begründung heißt es: „Keine explizite Auflistung, es sind nahezu alle Einrichtungen betroffen.“

Viele Angestellte in Krankenhäusern infiziert

Höhere Zahlen als bisher vermelden auch die Krankenhäuser in der Region – nicht, was die Zahl der Patienten, sondern die Anzahl der positiv getesteten Mitarbeitenden betrifft. In Strausberg sind 24 Beschäftigte in Quarantäne und 15 positiv getestet, in Wriezen sind 13 isoliert und neun positiv, in Seelow gibt es drei infizierte Mitarbeitende und aus Rüdersdorf gab es laut der Kreisverwaltung keine Meldung. Wie sich diese Corona-Zahlen auf den Krankenhausbetrieb und die Patientenversorgung auswirkt und ob mit Einschränkungen zu rechnen ist, dazu mache die Krankenhaus MOL GmbH, zu der die Häuser in Strausberg, Wriezen und Seelow gehören, trotz Nachfrage bisher keine Angaben. Laut der Kreisverwaltung werden aber in Strausberg acht Covid19-Patienten, in Wriezen einer, in Seelow drei und in Rüdersdorf elf behandelt. Davon liegt keiner auf der Intensivstation.

Neues PCR-Testzentrum in Neuenhagen

Wer einen PCR-Test machen muss, hat dazu nicht nur in Strausberg im ecolog-Testzentrum, in Seelow und Bad Freienwalde beim DRK die Möglichkeit. Ab dem 9. Februar ist das auch im Bürgerhaus in Neuenhagen möglich. Impfungen nehmen nach wie vor die Hausärzte vor. Impftermine gibt es außerdem am 4. Februar im Krankenhaus Strausberg , am 3., 15., 18., 22. und 26. Februar beim Pflegetraum Strausberg , am 3. Februar in der Immanuel Klinik in Buckow sowie am 9. Februar im Kulturhaus Küstriner Vorland.

Weitere Informationen gibt es online unter www.maerkisch-oderland.de sowie unter www.brandenburg-impft.de