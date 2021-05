Die Zahl der Corona-Erkrankungen geht im Landkreis weiter zurück. Nach dem am 31. Mai vom Gesundheitsamt Märkisch-Oderland veröffentlichten Lagebericht gelten aktuell 100 Personen als erkrankt. Am Vortag wurde nur eine Neuinfektion mittels PCR-Test registriert, was zu einer Sieben-Tage-Inzidenz v...