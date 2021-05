Vier Neuinfektionen hat der Landkreis Märkisch-Oderland am 23. Mai in seinem 255. Corona-Lagebericht gemeldet. Das sind zwei mehr als am Tag zuvor. Gleichwohl liegt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter auf 32,7. Der Wert gibt an, wie viele Infektionen in sieben Tagen auf 100.000 Menschen festgestellt wo...