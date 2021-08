Seit dem 1. August gelten in Brandenburg angesichts gesunkener Fallzahlen modifizierte Corona-Schutzmaßnahmen. Eine von der Sieben-Tage-Inzidenz, die am 9. August in Märkisch-Oderland mit 13,8 angegeben wurde, unabhängige Testpflicht besteht weiterhin nur in Schulen, bei Festivals sowie in Clubs und Diskotheken.

Ein negativer Corona-Test ist für einige also noch immer die Eintrittskarte zu einem relativ „normalen“ Leben. Sie sind weiter ...