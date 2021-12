In Krankenhäusern und vielen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gilt sie schon: die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Auch die Kreisverwaltung Märkisch-Oderland führt diese Pflicht ein, teilte Pressesprecher Thomas Berendt am frühen Dienstagmorgen, 28. Dezember, mit.

Die neue Regel gilt ab dem 3. Januar. Hinzu kommt die bereits seit mehreren Wochen bestehende Schließung für den allgemeinen Besuchsverkehr wonach die Dienstgebäude der Kreisverwaltung nur noch bei dringlichen Anliegen betreten werden können.

Wer die Behörde besuchen möchte, muss dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu zählen eine vorherige Terminvereinbarung per Mail, Telefon oder Terminservice. Und jeder muss die Maske korrekt über Mund und Nase tragen.

Grund dafür ist, dass sich such in Märkisch-Oderland die Omikron-Variante des Coronavirus rasant ausbreiten wird. Zuletzt war von 15 bekannten Omikronfällen die Rede. „Gegenüber dem ursprünglichen SARS-CoV-2-Wildtyp aus Wuhan oder der bislang dominanten Delta-Variante ist die Omikron-Variante um ein Vielfaches ansteckender. Neben dem Impfschutz stellt die wirkungsvolle Filtrierung infektiöser Partikel aus der Atemluft mittels FFP2 Maske einen effektiven Schutz vor einer Ansteckung dar“, so Berendt.