Die Corona-Lage in Märkisch-Oderland ist derzeit noch entspannt. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag, 31. August, mitteilte, haben sich in den zurückliegenden sieben Tagen 19 Bewohner des Landkreises neu mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steht am 31. August bei einem Wert von 9,6....