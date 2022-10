Die Corona-Infektionen nehmen wieder zu. Das bemerken die Krankenhäuser in der Region in Regel sehr zeitig. In Märkisch-Oderland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Portal des Landes Brandenburg aktuell bei einem Wert von 444,0 und damit dem vierten Tag in Folge über 400,0.

„Aufgrund der Häufungen von Aufnahmen mit an Corona erkrankten Patienten und der steigenden Sieben-Tage-Inzidenz in der Bevölkerung wird ab Dienstag, den 11. Oktober 2022, der Zutritt für Besucher/Angehörige (vorerst) nur im Ausnahmefall gestattet sein“, teilte Krankenhaus-Sprecherin Katharina Fink am Montag, 10. Oktober, mit.

Welche Ausnahmen sind jetzt noch möglich?

Die Ausnahmen haben die Krankenhäuser auch schon definiert und diese müssen jeweils mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin abgesprochen sein. Das sind im Einzelnen der Besuch Geburtsklinik, der Besuch in der Palliativ- und Intensivmedizin sowie ärztliche Einzelfallentscheidungen.

All diese Besuche sind unter vorheriger Anmeldung und Einhaltung der gültigen Hygienevorschriften – Nutzung der FFP2-Masken und ein negativer tagesaktueller Testnachweis (unabhängig vom Impfstatus) – möglich.

Die neue Regelung betrifft laut Fink ausschließlich den stationären Bereich. „Die Sicherheit unserer Patienten, Besucher und Mitarbeiter hat höchste Priorität. Gleichzeitig möchten wir aber auch Besuche ermöglichen. Diese Vorsichtsmaßnahmen dienen dem Schutz unserer Patienten, Mitarbeiter und Besucher. Wir bitten daher alle Besucher um Beachtung der Besucherregeln und um Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahmen“, so Fink.