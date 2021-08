Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Strausberg zuletzt leicht gesunken, deutschlandweit nimmt sie hingegen an Fahrt auf. Auch angesichts jüngst aufgetretener Corona-Fälle an Strausberger Schulen sorgen sich Lehrer um mögliche erneute Einschränkungen des Schulbetriebs. Selbst wenn dieses Szenari...