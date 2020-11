Verlässliches Angebot: Tanveer Singh, Inhaber vom La Aroma am Lindenplatz, bietet italienische Gerichte wie diese Pizza im Liefer- und Abholservice an. Sein Restaurant will er im Dezember feierlich eröffnen. Die Gastwirte der Strausberger Region haben auf Krisenmodus umgeschaltet: Abhol- und Lieferservice heißt wegen Corona die Devise. © Foto: Martin Stralau