Die Polizei sucht nach dem rechtmäßigen Besitzer eines Fahrrades. Der Drahtesel wurde vermutlich gestohlen und wurde von den Beamten auf einem ebenfalls gestohlenen VW Transporter entdeckt. Bereits am 28. April 2021 entzog sich der Fahrer eines VW Transporters nach einer Geschwindigkeitsmessung der Kontrolle und flüchtete zu Fuß. Mit gutem Grund, wie sich herausstellte. Der Transporter war am 26. oder 27. April in Berlin gestohlen worden und geladen war ein Fahrrad, welches noch nicht als gestohlen angezeigt war.

Eine andere Ansicht des mutmaßlich gestohlenen Fahrrades.

© Foto: Polizei

Wer sein Fahrrad erkennt, sollte sich mit einem Eigentumsnachweis (Kaufbeleg oder Rahmennummer) bei der Polizei in Strausberg melden. Die Polizei Strausberg ist unter der Telefonnummer 03341/3300 zu erreichen.