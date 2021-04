Da blutet dem Motorrad-Fan das Herz: Unbekannten sind zwischen dem 13. März und dem 13. April in Strausberg in eine Garage am Komplex am Flugplatz eingebrochen. Wie am Dienstagabend festgestellt und der Polizei angezeigt wurde, fehlten eine Motorrad mit Beiwagen der Marke BMW sowie ein Motorrad mit...