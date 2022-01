Das neue Jahr beschert Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern in und um Rüdersdorf vor allem eins: Umwege und womöglich längere Wartezeiten. Am 10. Januar beginnen laut Verwaltung sowohl in der Waldstraße als auch an der Stolpbrücke die lang angekündigten und dann doch verschobenen Bauarb...