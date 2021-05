Selbst eine kleine Jubiläumsfeier war aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht möglich. Still ist am 25. April das Einjährige des Dorfladens im ehemaligen Schulgebäude, dem heutigen Lebenszentrum „Thomas Müntzer“ am Ortseingang von Reichenberg, vorübergegangen. Inhaber Jakob Noack ist denn...