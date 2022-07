Lange brodelte die Gerüchteküche in Strausberg. In den sozialen Medien war es „das Thema“ in den zurückliegenden Wochen. Bleibt der Edeka in der Strausberger Altstadt erhalten? Vergrößert er sich vielleicht sogar? Die derzeitige Inhaberin des Marktes an der Großen Straße suchte schon lang...