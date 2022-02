In die Karl-Marx-Straße in Eggersdorf soll ein Aldi ziehen. Die Fläche des jetzige Aldi-Standorts zwischen Am Fuchsbau und Petershagener Chaussee soll durch die Verlegung des Marktes an die Karl-Marx-Straße wieder einer gewerblichen Nutzung vorbehalten bleiben. © Foto: Annemarie Diehr