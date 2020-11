Die Corona-Pandemie hat auch die Einweihung des Hortneubaus am Campus der Grundschule Am Wäldchen überschattet. Lediglich Bürgermeisterin, Planer, Hortleitung und Verwaltungsmitarbeiter trafen sich in reduzierter Runde, da eine Einweihungsfeier ausfallen musste, teilte Rathaus-Sprecher Stephan Dr...