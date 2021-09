Am Tag der Bundestags- und Landratswahl gab es die erste Einwohnerbefragung in Strausberg. Soll die Große Straße in Strausbergs Altstadt zur Fußgängerzone oder Einbahnstraße werden? Oder soll alles so bleiben, wie es ist? – 22.659 Wahlberechtigte waren dazu aufgerufen, zu diesen drei Antwort...