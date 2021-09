Margot und Kurt Kröber in Hönow haben das geschafft, was mittlerweile eine Seltenheit ist – sie feiern ihren 65. Hochzeitstag, die sogenannte Eiserne Hochzeit. Erst seit Dezember wohnen sie in Brandenburg. Beide haben auch ein Geheimrezept, weshalb ihre Ehe so viele Jahre glücklich gehalten ha...