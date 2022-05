EWE-Chef Stefan Dohler hatte sie Ende April auf der Bilanzpressekonferenz von EWE auf Nachfrage praktisch schon angekündigt – eine weitere Gaspreiserhöhung. Jetzt ist diese für EWE-Gaskunden in der Grund- und Ersatzversorgung gewiss.

Wie das Unternehmen am Dienstag, 10. Mai, mitteilte, zahlen Gaskunden ab 1. Juli pro Kilowattstunde 13,17 Cent brutto und damit 3,11 Cent mehr als aktuell. Der Grundpreis bleibt unverändert.

Ein Durchschnittshaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlt durch den ab 1. Juli gültigen Preis pro Kilowattstunde pro Monat knapp 52 Euro mehr als mit dem aktuellen – seit 1. April gültigen – Preis. Dies entspricht laut EWE einer Steigerung von knapp 30 Prozent.

Wie werden die Kunden nun über die Kosten informiert?

Betroffen sind von der Preisanhebung in der Grund- und Ersatzversorgung gut 100.000 Kunden, das sind knapp 20 Prozent der Gaskunden. Rund 20.000 davon leben in Brandenburg. Der Großteil der Kunden hat sogenannte Laufzeitverträge mit einer Preisgarantie bis zum Ende der Laufzeit. In diesen Tagen werden von der Preisanhebung betroffene Kunden dazu persönlich angeschrieben.

Die Gründe für die erneute Gaspreisanhebung erläutert Oliver Bolay, Geschäftsführer der EWE Vertrieb GmbH, wie folgt: „Die Preisdynamik auf dem Energiemarkt ist ungebrochen. Bereits zum 1. April war EWE gezwungen, die Preise zu erhöhen, da Energieanbieter Insolvenz anmelden mussten oder ihre Lieferung eingestellt haben. Für diese unerwarteten Neukunden musste EWE zu teuren Konditionen Mengen nachbeschaffen. EWE verzeichnet weiterhin Kundenzugänge und kaum Kundenverluste. Die Folge ist, dass EWE weiterhin auch für diese Kunden zu aktuellen hohen Kosten am Markt einkaufen muss. Dies müssen wir in unseren Preisen berücksichtigen“, sagt Oliver Bolay.

Als Grund für das Rekordniveau der Gasbezugskosten nennt Bolay neben der hohen Nachfrage nach Gas die angespannte geopolitische Situation aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Bolay betont, dass er die erneute Preisanhebung beim Erdgas bedauere, dass EWE als Einkäufer von Erdgas aber leider keine andere Wahl habe, als aufgrund des Gaseinkaufes zu Rekordpreisen Kunden mit einer weiteren Gaspreisanhebung zu belasten. In dem Zusammenhang empfiehlt EWE den betroffenen Kunden, ihren Abschlagsbetrag zu erhöhen, um dadurch eine Nachzahlung in der nächsten Rechnung zu vermeiden. Alle Informationen dazu und zur Preiserhöhung insgesamt finden Kunden unter www.ewe.de/preise

„Die einzig positive Nachricht für Energiekunden ist derzeit, dass der Strompreis ab dem 1. Juli um netto 3,723 Cent pro Kilowattstunde sinkt, da die EEG-Umlage genau um den Betrag gesenkt und auf 0 gesetzt wird“, so Bolay. Für EWE-Kunden bestehe keine Notwendigkeit, die Absenkung aktiv einzufordern, da diese automatisch an alle Stromkunden in gleichem Maße weitergegeben werde. Die Änderung sei dann erstmals in der nächsten Abrechnung nach dem 1. Juli 2022 ersichtlich.