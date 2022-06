Als sich Erhard Wurst in Neuenhagen im vergangenen Jahr dazu entschied, selbst in Sachen Energiewende tätig zu werden und sich eine Solarstromanlage aufs Dach bauen ließ, konnte er nicht ahnen, dass er starke Nerven brauchen wird. Wie lange ihn Edis vertröstete und was das Unternehmen dazu sagt.