An den Feiertagen wird in vielen Familien wieder geschlemmt, was der Kühlschrank hergibt. Nach der Völlerei kommt die Reue: „Ich esse nichts mehr“. Doch was, wenn wir wirklich eine Zeit lang auf feste Nahrung verzichten und fasten? Die Strausberger Fastenleiterin Diana Baumgartl weiß, wie es geht und welche positiven Effekte der Verzicht auf die Gesundheit haben kann.