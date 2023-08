Frühere Bistro-Betreiberin aus Hoppegarten eröffnet Café an der B1

Essen in Rüdersdorf

In Tasdorf hat das Café Schnattertasche neu eröffnet. Inhaberin Kathlen Schütze betrieb zuvor das Bistro B1 in Hoppegarten. Ihren beliebten Eiersalat gibt es auch in Rüdersdorf – ebenso wie Hund Eddie.