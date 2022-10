Es sei so bequem gewesen – schwere Getränkekisten wurden gleich in den Keller verfrachtet, Einkäufe bis in die Wohnung gebracht. „Und all das ohne Aufpreis“, sagt Renate Mäbert, die gemeinsam mit ihrem Mann Werner jahrelang zu den zufriedenen Kunden von Heiderose Schulze zählten. Doch zum ...