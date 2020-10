In der Zeit vom 04. zum 05. Juli 2020 kam es in Petershagen/Eggersdorf zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Dabei wurden unter anderem ein Laptop Acer, ein Netbook Lenovo, ein Handy Samsung Galaxy Note 10, Gold- und Silberschmuck, Bargeld sowie eine Geldkarte entwendet. Die Geldkarte war mit den Zugangsdaten im Haus deponiert.

Der unbekannte Täter benutzte am 05.07.2020, gegen 05:45 Uhr, die EC-Karte für zwei Bargeldauszahlungen an einem Automaten eines Geldinstituts in Neuenhagen b. Berlin.

Hinweise zum abgebildeten Täter nimmt die Polizei in Strausberg, Tel. 30341/3300 entgegen.