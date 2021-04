Diese TV-Show bei TVNOW hat es in sich: Bei Ninja Warrior Germany geht es um Kraft, Geschicklichkeit, Ausdauer und Tempo. Nicht wenige Athleten scheitern an dem schwierigen Parcours nach ersten Metern. „Jedes Hindernis hat es in sich. Da darf man nichts unterschätzen“, sagt Deniro Wille. Der 2...