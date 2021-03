Richtig brenzlig wurde es am Montagmittag an der Berliner Straße in Hoppegarten. Wie die Polizei mitteilte, hatte dort jemand auf einem Grundstück ein Feuer in einer Feuerschale gemacht. Die Flammen sind allerdings auch auf die Gartenmöbel übergesprungen.

Hitze beschädigt Haus in Hoppegarten

Feuerwehr löscht Brand Feuer in neuer Wohnanlage in Hennickendorf Hennickendorf Durch die Hitze des Brandes sind laut Polizeiangaben auch die Fassade des Hauses und ein Dachkasten beschädigt worden. Die Anwohner begannen selbst damit, die Flammen einzudämmen.

Als die Kameraden der Feuerwehr eintrafen, war der Brand bereits gelöscht. Die Polizei schätzt den durch das Feuer entstandenen Gesamtschaden auf rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.