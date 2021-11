Der Schock muss groß gewesen sein. Dennoch konnte der Bewohner eines Bungalows in Waldsieversdorf bei Müncheberg den Flammen entkommen – dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr. Am frühen Dienstagmorgen (30.11) war das Schlafzimmer der Laube in Brand geraten.

Feuerwehr rettet Bewohner vor Fl...