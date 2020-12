Am Vormittag des 15. Dezember kam die Feuerwehr in Hönow in die Straße An der Heide, da der Keller eines Hauses in Flammen stand.

Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Als die Feuerwehr eintraf, fanden sie den 90-jährigen Besitzer des Hauses schwer verletzt vor, sodass er in ein Krankenhaus gefahren wurde. Eine 88 Jahre alte Frau konnte nach ärztlicher Untersuchung das Krankenhaus hingegen schon wieder verlassen.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland, wie es zu dem Geschehen hatte kommen können.