Das Haus „Waldfrieden“, die Buckower Mutter-Kind-Klinik, ist eines der markantesten Gebäude in der Stadt. Immerhin 150 Patienten sind hier im regelmäßigen Wechsel in den 55 Apartments zu Gast – Mütter und ihre Kinder, die in der Perle der Märkischen Schweiz eine Kur mit Indikation bezügl...