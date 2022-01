„Es war für uns ein Schock und wir waren sprachlos“, sagt Manuel Przybylski, Ortsfeuerwehrführer in Rüdersdorf, nach einem Einsatz in der Gemeinde. Die Kräfte wurden am späten Nachmittag des 27. Januar nach einem Passantenhinweis zu einem Haus an der Straße Grüne Linde gerufen, aus dessen...