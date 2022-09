In einem Wohnheim für Asylsuchende ist es am Mittwochabend (21. September) zu einem mehrstündigen Feuerwehreinsatz gekommen. Den Angaben eines Feuerwehr-Einsatzleiters zufolge sollen Sicherheitsmitarbeiter gegen 16.20 Uhr den Notruf gewählt haben, nachdem in einem Raum ein merkwürdig, beißender...