Die Bilder hatten 2016 ihren Weg in der Strausberger Rathaus-Galerie begonnen, legten einschließlich der Kreisverwaltung schon diverse Stationen in Märkisch-Oderland zurück. Nun ist „Waldbaden – Oase der Sinne“ für drei Monate bis Ende September in der Entreegalerie Rehfelde zu sehen. Dami...