Vereinsvorsitzende Daja Ziefuß und ihr Mann Christian Scholle-Ziefuß wirken erleichtert. Am 20. Juli ist das Genehmigungsschreiben vom Landesbildungsministerium eingetroffen: Ihr Verein Lernvielfalt in Märkisch-Oderland (LiMO) kann im neuen Schuljahr mit der Freien Schule in Müncheberg loslege...