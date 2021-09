Das erste September-Wochenende lockt mit einer Vielzahl von Veranstaltungen. Wer noch nicht weiß, was er in Strausberg, Altlandberg, Müncheberg oder anderen Orten machen soll, findet hier eine kleine Auswahl:

Puppentheater im Kulturpark

„Pettersson und Findus und der Hahn im Korb“ heißt das Puppenspiel, das von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. September, im Kulturpark Strausberg zu sehen ist. Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr, Sonntag um 11 und 14 Uhr.

Premiere von „Stadt ohne Liebe“

Die „ Andere Welt Bühne“ in Strausberg, Garzauer Straße 20, lädt für Freitag, 3. September, um 19.30 Uhr zur Premiere des Stücks „Stadt ohne Liebe“ von Lew Ustinow ein. Inszeniert wurde das Märchen für Erwachsene von theater.land.

Klavierkonzert-Abend in der Schlosskirche

Am Freitag, 3. September, 19 Uhr, findet wieder ein Klavierkonzert-Abend der Reihe „Einfach hören“ statt. Veranstaltungsort ist diesmal die ehemalige Schlosskirche in Schöneiche. Es erklingen Werke von Sergei Rachmaninow, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Schubert. Der Eintritt ist frei.

Frauenfrühstück im Gemeindehaus

Am Sonnabend, 4. September, 9 Uhr, gibt es wieder ein Frauenfrühstück im Gemeindehaus Fredersdorf, Ernst-Thälmann-Straße. Bei Kaffee, Tee und belegten Brötchen geht es um das Thema „Mysterium Fette – Hüftgoldverursacher oder Substanz des gesunden Lebens?“

Kräuterspaziergang am Bötzsee

Für Sonnabend, 4. September, lädt die Touristinformation Strausberg zu einem Kräuterspaziergang am Bötzsee mit Rudi Schnabel ein. Los geht es um 9.30 Uhr am Hotel Seeschloss in Eggersdorf. Anmeldung erbeten unter 03341 311066.

Auch die Schlosskirche Altlandsberg bietet am Wochenende wieder ein Kulturprogramm.

© Foto: Gabriele Rataj

Jaspar Libuda in der Schlosskirche

Der Berliner Kontrabassist und Komponist Jaspar Libuda ist am Sonntag, 5. September, zu Gast in der Schlosskirche Altlandsberg . Das Konzert beginnt um 19 Uhr (Tickets ab 23 Euro).

Musik für Aleppo Benefizkonzert