Am Kneipentresen werden so manche wichtige, oft auch tiefsinnige Gespräche geführt. Und wenn die Mauern des kleinen Wächterhäuschens an der Einfahrt zum eher unscheinbaren ehemaligen DDR-Postgelände an der Garzauer Chausee erzählen könnten, würden die Nächte dort bestimmt sehr lang werden. ...