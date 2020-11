Stolpersteine erinnern in Strausbergs Straßen an jüdische Bürger, die in der Nazizeit in die Vernichtungslager deportiert wurden. Am nächsten Montag, 82 Jahre nach der antisemitischen Pogromnacht in Deutschland, wird auch am ehemaligen jüdischen Friedhof Strausbergs am Lustgarten der Opfer der...