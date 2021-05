Wer war der Mensch Nikolai Ivanowisch Beljajew? Diese Frage bleibt auch jetzt unbeantwortet. Aber zumindest ein paar Eckdaten zu dem Mann, dessen Leben wie so viele andere in der späten Jugend ausgelöscht wurden, haben sich erhalten. Geboren wurde er 1922 in der Stadt Fergana im heutigen Usbekista...